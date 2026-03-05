【注目度 S級】☆日本スキー場開発（6040）Focus：日本駐車場開発の業績牽引銘柄。 【注目度 A級】◎日本駐車場開発（2353）不動産Focus：業績いつも良い。不動産は今後も狙えるから注目セクター。 【注目度 B級】○泉州電業（9824）商社Focus：電線関連なので多少は見ておきたい。 （3月6日発表予定12社）1873 日本ハウスホールディングス ３Q 建設2438 アスカネット ３Q サービス2910 ロック・フィ