(C)2006松本大洋/小学館、アニプレックス、アスミック・エース、Beyond C.、電通、TOKYO MX 2006年製作のアニメーション映画「鉄コン筋クリート」が、劇場公開20周年を記念して、5月8日より2週間限定で、新宿ピカデリーほかにて全国リバイバル上映される。配給はアスミック・エース、Filmarks。 公開劇場は順次追加予定で、「Filmarksリバイバル」の公式Xで随時告知される。チケット料金は1,