▼福岡県（福岡管区気象台・６日５時）【福岡地方】雨後晴れ【北九州地方】くもり時々雨【筑豊地方】くもり時々雨【筑後地方】くもり時々雨▼佐賀県（佐賀地方気象台・６日５時）【南部】雨後晴れ【北部】雨後晴れ▼長崎県（長崎地方気象台・６日５時）【南部】雨後晴れ【北部】雨後晴れ【壱岐・対馬】雨後晴れ【五島】雨後晴れ▼熊本県（熊本地方気象台・６日５時）【熊本地方】くもり時々雨【阿蘇地方】くもり時々雨【天草・芦北