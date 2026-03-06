▼岡山県（岡山地方気象台・６日５時）【南部】くもり時々雨【北部】くもり時々雨▼広島県（広島地方気象台・６日５時）【南部】くもり時々雨【北部】雨時々止む▼山口県（下関地方気象台・６日５時）【西部】雨後くもり【中部】雨時々止む【東部】くもり時々雨【北部】雨後くもり▼鳥取県（鳥取地方気象台・６日５時）【東部】くもり後雨【中・西部】雨時々止む▼島根県（松江地方気象台・６日５時）【東部】雨時々止む【西部】雨