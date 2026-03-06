フジテレビ系「めざましテレビ」（月〜金曜・午前５時２５分）は６日、俳優の谷原章介が今月２９日にスタートする同局系の新番組「ＳＵＮＤＡＹブレイク．」（日曜・午前７時、初回のみ７時３０分）のメインキャスターを務めることを報じた。スペシャルキャスターを務めるお笑いコンビ「オズワルド」の伊藤俊介と異色のタッグを組む。番組では谷原と伊藤のトークを公開した。スタジオでエンタメキャスターで新番組に出演する