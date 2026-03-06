グラビア・タレントの清水あいりが、知られざる結婚の経緯を明かす場面があった。【写真】清水あいりの結婚のきっかけとなった壇蜜の言葉3月5日（木）に放送された『私が愛した地獄』では、ラブホテルに行って本音を話してもらう人気企画「本音はベッドの上で」の女子会バージョンの後半戦が放送された。同番組は、ぺえ・RIHO（平成フラミンゴ）・稲田美紀（紅しょうが）の3人が、他人から見たら地獄でも本人にとっては“忘れられ