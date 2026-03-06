北山宏光が主演を務め、内藤瑛亮監督とタッグを組むホラー映画『氷血』が2026年夏に全国公開されることが決定した。 参考：宮澤エマ、『産まない女はダメですか？』で地上波連ドラ初主演共演に浅香航大＆北山宏光 2023年にソロデビューを果たしアーティストとして活動する中、ドラマ『AKIBA LOST』（日本テレビ系）や舞台『醉いどれ天使』で主演を務め俳優としても活躍する北山。7年ぶりの映画出演にし