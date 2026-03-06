対戦格闘ゲーム『ストリートファイター』の実写映画『Street Fighter（原題）』が、『ストリートファイター／ザ・ムービー』の邦題で10月16日に全世界同時公開されることが決定。あわせて日本版特報映像と17種のキャラクターポスターが公開された。 参考：実写版『ストリートファイター』配役が“本気”すぎる“キャラパワー”まで原作再現？ 『