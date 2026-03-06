５日のニューヨーク外国為替市場のドル円相場は、１ドル＝１５７円５９銭前後と前日と比べて５０銭強のドル高・円安で取引を終えた。ユーロは１ユーロ＝１８２円９３銭前後と同２０銭程度のユーロ高・円安だった。 米国・イスラエルとイランの軍事衝突が続いていることから再び「有事のドル買い」が流入。ニューヨーク・マーカンタイル取引所（ＮＹＭＥＸ）の原油先物相場