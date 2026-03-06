６日の東京株式市場は再びリスク回避姿勢が強まり、日経平均株価は反落する可能性が高い。５万５０００円台を割り込み、５万４０００円台半ばから後半で売り買いを交錯させそうだ。前日の欧州株市場は主要国の株価が総じて軟調に推移し、ドイツの主要株価指数であるＤＡＸが１．６％安に売られたほか、フランスのＣＡＣ４０、英国のＦＴＳＥ１００いずれも１．５％安と下げ幅も大きくなった。取引前半は各国の株価がプラス圏で推