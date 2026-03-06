GNオーディオジャパンは3月1日、Jabraブランドから次世代ヘッドセット「Evolve3シリーズ」（Jabra Evolve3 85／Jabra Evolve3 75）を発売した。公式サイトでの価格はJabra Evolve3 85が7万1280円、Jabra Evolve3 75が5万4780円。●AI搭載マイクでどこでも音声操作 選べるオンイヤーとオーバーイヤーEvolve3シリーズはブームマイクなしのスマートデザインながら、クリアな通話音質を実現したヘッドセット。DNN技術とJabra独自の