大阪3月限ナイトセッション 日経225先物54620-520 （-0.94％） TOPIX先物3642.0-43.5 （-1.18％） シカゴ日経平均先物54610-530 （注：ナイトセッション、CMEは大阪の日中終値比） 5日の米国市場は、NYダウ、 S＆P500、ナスダックの主要な株価指数が下落。米国・イスラエルとイランによる軍事衝突の長期化が懸念されるなか、原油先物相場が再び上昇の勢いを強めたことで、投資家のリスク回避に向かわせた。