6日の外国為替市場のドル円相場は午前8時時点で1ドル＝157円53銭前後と、前日午後5時時点に比べ28銭のドル高・円安。ユーロ円は1ユーロ＝182円82銭前後と33銭のユーロ高・円安で推移している。 株探ニュース