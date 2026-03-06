財務省は５日、国民が所得の中から税金や社会保険料をどれだけ支払うかを示す「国民負担率」が、２０２６年度は４５・７％になる見通しだと発表した。経済成長で所得の伸びが予測され、２５年度の見込みより０・４ポイント低下する。内訳では、国税と地方税をあわせた租税負担率が０・３ポイント減の２８・０％となる。所得税が課され始める「年収の壁」の引き上げも負担率の低下につながる。医療や介護、年金など社会保障の負