悔しい敗戦が、東海理化・川上承太郎内野手（26）に意識改革をもたらした。昨秋の日本選手権1回戦・鷺宮製作所戦。自身も3安打を放つなどチームとして13安打を放ったが、長打力の差を痛感したという。「関東のチームは体も大きいですし、一発のある打者が多い。そういうチームに対抗するためには、長打を打てる選手が出てこないと得点力も上がらない。日本一を目標にしている中で、昨年は率を意識していましたが、今年はホーム