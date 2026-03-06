フィンランド好きが高じて移住を決め、憧れの地・フィンランドのヘルシンキでエッセイ等の執筆活動を行う個人事業主として働く週末北欧部chikaさん。2022年に13年越しの夢を叶えて移住し、すし職人として働き始めるが倒産してしまったことで起業を決意。当初「3年はいる」と決めてから、迎えたあっという間の3年目。そんななかでの新たな挑戦をつづった『北欧こじらせ日記 決意の3年目編』（世界文化社）。1つの挑戦は、海外の大学