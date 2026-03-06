「ビキニを着たことがなかった」発売中のFRIDAYに初登場している、ミスマガ2024で「ミス週刊少年マガジン」を獲得した花城奈央さん。アイドルグループ「きゅ〜くる」のセンターで、沖縄出身の21歳。注目のニューヒロインに話を聞いた。―出身は沖縄ですね。「花城は本名で、沖縄に多い苗字なんです。金城とかは有名ですが、花城はそこまで知られていなくて『はなき』『はなじょう』とか呼ばれることも多いですね。ぜひ『はなしろ』