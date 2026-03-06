欧州活躍の土台となる「足の強さ」オランダ1部第24節アヤックス対NECナイメヘンは両チームにとって非常に重要な一戦だった。結果は1-1で引き分け、得失点差でNECが3位を守った（2月22日時点、現在4位）。UEFAチャンピオンズリーグ（CL）出場権のかかった3位争いだ。3位ならCL出場、4位ならUEFAヨーロッパリーグ（EL）。CL出場ならリーグフェーズ敗退でも30〜40億円の収入になるが、ELだと15〜25億円の収入になるといわれている