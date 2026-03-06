長倉幹樹の走力に注目明治安田J1百年構想リーグは第4節を終えた。EASTでは鹿島アントラーズ、WESTでは京都サンガF.C.がそれぞれ首位に立っている。個人スタッツを見ると、FC東京のFW長倉幹樹が総走行距離とスプリント数でトップに立っており、「マジで長倉凄すぎるな…」「貢献度が高すぎる」など注目を集めている。長倉は昨季、夏の移籍市場で浦和レッズからFC東京に期限付き移籍。今季から完全移籍に切り替わると、開幕戦か