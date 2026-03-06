クラブロゴの反射印刷や特製ネームカードなど専用仕様にアレンジジェフユナイテッド千葉は3月5日、CHIKYU株式会社が展開する「地球NASAランドセル」とコラボレーションした限定モデルのランドセルを受注販売すると発表した。SNSでは「本当に発売された」「これはイイ！」などと注目を集めている。今回のコラボモデルには、NASA（アメリカ航空宇宙局）のために開発された衝撃吸収素材「テンパーフォーム」を採用。スペースシャ