女優の橋本愛が大胆にイメチェンした姿を公開して話題になっている。６日までに更新した自身のインスタグラムに「髪切ったどう？」とつづると、プライベートショットをアップ。黒髪ショートヘアにイメチェンした姿を公開した。さらに「なんだか世界を見渡すと悲しくて悲しくてうまく笑えない日々だけれど少しずつ小さな幸せを抱き寄せてなんとか生きていくしかないね」と記し、続けて「ちゃんと知ってたとえ間違えて