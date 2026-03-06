歌手・俳優の北山宏光が、今夏全国公開される映画『氷血』（配給：ショウゲート）の主演を務めることが6日、発表された。7年ぶりの映画出演となり、ホラー映画で主演を務めるのは初めてとなる。【画像】ポニーキャニオン＆TOBE、新規レーベル「RED ON」ロゴ2023年にソロデビューを果たし、アーティストとして活動する北山は、ドラマ『AKIBA LOST』（2026年）や舞台『醉いどれ天使』（2025年）で主演を務め、俳優としても活躍中