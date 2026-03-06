ニューヨーク証券取引所の前を行き交う人々＝5日、ニューヨーク（ゲッティ＝共同）【ニューヨーク共同】5日のニューヨーク株式市場のダウ工業株30種平均は大幅反落し、前日比784.67ドル安の4万7954.74ドルで取引を終えた。中東情勢の緊迫化への懸念が強まった。米原油先物相場は5営業日続伸し、指標の米国産標準油種（WTI）の4月渡しは1バレル＝81.01ドルと、終値として約1年8カ月ぶりの高値を付けた。米国とイスラエルから攻