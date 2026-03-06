阿南IC〜小松島南IC間が開通徳島南部道の阿南IC〜小松島南IC間が、2026年3月8日（日）16時に開通します。【世界的LED企業のすぐ近く！】これが徳島南部道「新区間」の開通ルートです（写真と地図）徳島南部道は、徳島県の阿南市から小松島市を経て徳島市までを結ぶ計画延長22kmの高速道路です。現在はこのうち徳島市内の徳島津田ICから、徳島道と接続する徳島JCTまでの7.1kmが開通しています。ほかの区間は建設中です。通行