2万人をみてきた組織開発コンサルタント・勅使川原真衣氏の著書『組織の違和感結局、リーダーは何を変えればいいのか？』が刊行。坂井風太氏も「革新性がある」と絶賛した同書の内容を、抜粋・再構成して特別公開する。人はみな違う色のメガネをかけているこれまで約2万人の働く人たちと接してきましたが、その経験から私は「ちゃんとやっていない人」が問題なのではなく、その職場の「当たり前」「ちゃんと」「普通」が言語化