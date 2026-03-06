政府は５日、結婚を機に姓（氏）を変えた人の旧姓使用の法制化検討を明記した第６次男女共同参画基本計画のもととなる文書「基本的な考え方」を策定した。近く計画を閣議決定する。高市首相は今国会への旧姓使用関連法案の提出を目指しており、一歩前進した。計画は２０２６年度から５年間の政府の取り組みに関する方針や目標を示すものだ。文書には「社会生活のあらゆる場面で旧氏使用に法的効力を与える制度の創設の検討を含