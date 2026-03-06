藤本美貴が、夫・庄司智春との結婚前に相手の貯金事情などをすべて確認していたことを明かした。【映像】結婚前の庄司とのやりとり3月5日、ABEMAオリジナル結婚決断リアリティ番組『さよならプロポーズ via オーストラリア』第1話が放送された。本作は、それぞれの悩みを抱え結婚に踏み出せないカップルが、「結婚するか」「別れるか」を決断する“恋人として最後”の旅行へ出発する番組。スタジオではさや香・新山、ヒコロヒ