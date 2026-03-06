【Project Helix】 発売日・価格：未定 Microsoft EVP兼Gaming CEOのアシャ・シャルマ氏は3月6日、Xboxの次世代コンソール「Project Helix」を正式発表した。 Project Helixはコードネームであり、詳細は明らかにされていないながら、シャルマ氏によれば高いパフォーマンスを発揮するほか、XboxとPCゲームの双方をプレイできるコンソールになるという。