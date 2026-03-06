今日6日の近畿地方は、天気が下り坂へ向かう見込みです。午前中は晴れ間が出る所もありますが、午後は寒冷前線の接近に伴い西から次第に雨が降り出すでしょう。夜は広い範囲での雨となり、雷を伴って雨脚が強まる所もありそうです。午前中は晴れ間が出るが午後は西から雨に今日6日は、日本海を低気圧が進み、寒冷前線が夜にかけて近畿地方を通過する見込みです。午前中は晴れ間の出る所が多いものの、天気が下り坂でしょう。午後は