マーリンズ戦に先発し、2回を無失点、3三振と好投したアストロズ・今井＝ジュピター（共同）【ジュピター（米フロリダ州）共同】米大リーグは5日、各地でオープン戦が行われ、アストロズの今井はフロリダ州ジュピターでのマーリンズ戦に先発して2回を投げ、1安打無失点、3三振と好投した。チームは0―2で負けた。