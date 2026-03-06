欧州連合（EU）＝左＝と北大西洋条約機構（NATO）の旗＝2025年7月、ベルリン（ロイター＝共同）【ロンドン共同】北欧フィンランド国防省は5日、北大西洋条約機構（NATO）の枠組みの中で、核兵器の持ち込みを認めるための法改正に着手すると発表した。フィンランド放送協会（YLE）によると、ハッカネン国防相は記者会見で、隣国ロシアの脅威が高まり、防衛力強化が必要だと話した。最大野党の社会民主党は議会審議で反対すると表