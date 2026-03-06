2026年3月4日、独国際放送局ドイチェ・ヴェレの中国語版サイトは、全国人民代表大会（全人代）の開幕を前に、中国の経済が国有企業の需要低迷と私営企業の輸出回復という相反するシグナルを発していると報じた。記事は、金融データプロバイダーのRatingDogとS&Pグローバルが同日発表した2月の民間製造業購買担当者景気指数（PMI）が52．1に上昇し、2020年12月以来の最速の伸びを記録したと紹介。特に製造業の新規受注は9カ月連