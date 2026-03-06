全日本プロレスは５日、公式ＷＥＢなどで昨年１１月２３日に静岡・沼津市内で無免許運転で交通事故を起こし減給処分と２月２８日まで謹慎していた青柳優馬が１５日の後楽園ホール大会で復帰することを発表した。青柳について２月２４日に沼津簡易裁判所より「過失運転致傷」の略式命令が下りた。これを受け、全日本は「本人との話し合いの結果、十分な反省が得られたと判断し、２０２６年３月１日付で、減給５０％及び３か月