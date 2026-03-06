【韓国】 消費者物価指数（CPI）（2月）08:00 予想0.5%前回0.4%（前月比) 予想2.1%前回2.0%（前年比) 【ユーロ圏】 ユーロ圏実質ＧＤＰ（確報値）（2025年 第4四半期）19:00 予想0.3%前回0.3%（前期比) 予想1.3%前回1.3%（前年比) 【米国】 雇用統計（2月）22:30 予想6.0万人前回13.0万人（非農業部門雇用者数・前月比) 予想4.3%前回4.3%（失業率) 予想0.3%