5日のニューヨーク株式市場では中東情勢の混乱の収束が見えないことなどから売り注文が広がり、株価は700ドル以上、値下がりして取引を終えました。ニューヨーク株式市場は5日、イランをめぐる戦闘が激化し、原油供給にさらなる不安が出ていることなどから売り注文が大きく膨らみました。また、アメリカ政府がAI向け半導体の海外への販売を規制しようとしていると報じられたことから、半導体関連の株も売られました。ダウ平均株価