新生児のころから、寝るときはいつも同じタオルを使ってきた0歳の女の子。月齢を重ねるごとに少しずつタオルとの関係に変化が生まれ、生後8ヵ月になると…？ベビーとタオルの 8ヵ月間の変化を記録した動画に反響があり、「まさに“ライナスの毛布”！」「我が家ではこれを『ダシ』と呼んでます。ヨダレやら何やらが染み込んでいるので」「23歳の息子は今もタオルを持って寝ています（笑）」など、共感やユーモアあふれるコメン