◎全国の天気九州は朝から、中国・四国は昼頃から雨が降り出す見込みです。雷を伴う所もあるでしょう。近畿・東海・北陸も夜には雨が降り出しそうです。関東も夜は沿岸部を中心に、雨の降る所があるでしょう。北日本も夜は雨や雪が降り出しそうです。◎予想最高気温大阪や名古屋、金沢は前日より3℃から4℃ほど高く、名古屋は18℃でしょう。長野は前日より6℃高い15℃の予想です。一方、福岡は前日より5℃低い12℃、東京は前日より