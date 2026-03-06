俳優の唐沢寿明が主演、『TRICK』シリーズなどで知られる堤幸彦が監督を務める映画『ミステリー・アリーナ』（5月22日公開）のキャストが一挙解禁され、本予告映像とポスタービジュアルが公開された。【動画】映画『ミステリー・アリーナ』本予告原作は、ミステリー小説ランキングを席巻した作家・深水黎一郎による同名小説（講談社文庫）。100億円の賞金を懸けて挑む前代未聞の推理ショー「ミステリー・アリーナ」を舞台にし