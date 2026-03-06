3月6日（金）の『ザワつく！金曜日』では、「全国から厳選！大行列パン屋さん！」を開催。“大行列パン”をかけて、長嶋一茂、石原良純、高嶋ちさ子の“ザワつくトリオ”がルーレット対決を繰り広げる。【映像】最新回はTVerで無料見逃し配信中！大行列ができる絶品ベーカリーを、全国から3店舗、選りすぐって紹介する今回の企画。今回取り上げるのは、福岡県福岡市にある今年創業101年の老舗ベーカリーが誇る「レアな明太子にジュ