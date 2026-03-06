プレミアリーグ 25/26の第29節 トットナムとクリスタルパレスの試合が、3月6日05:00にトッテナム・ホットスパー・スタジアムにて行われた。 トットナムはドミニク・ソランケ（FW）、マティス・テル（FW）、ランダル・コロムアニ（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するクリスタルパレスは鎌田 大地（MF）、ヨルゲン・ラルセン（FW）、エバン・ゲッサン（FW）らが先発に名を連ねた。