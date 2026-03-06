6日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比520円安の5万4620円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。 61607.32円ボリンジャーバンド3σ 59769.81円ボリンジャーバンド2σ 57932.31円ボリンジャーバンド1σ 56650.00円一目均衡表・転換線 56094.80円25日移動平均 56045.00円一目均衡表・基準線 55632.00円5日移動平均 55278.06円