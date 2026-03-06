6日ナイトセッションのTOPIX先物は前日清算値比43.5ポイント安の3642ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。 4097.13ポイントボリンジャーバンド3σ 3982.80ポイントボリンジャーバンド2σ 3868.47ポイントボリンジャーバンド1σ 3779.50ポイント一目均衡表・転換線 3754.14ポイント25日移動平均 3728.50ポイント一目均衡表・基準線 3