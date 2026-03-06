6日ナイトセッションの東証グロース市場250指数先物は前日清算値比11ポイント安の739ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。 794.61ポイントボリンジャーバンド3σ 774.18ポイントボリンジャーバンド2σ 753.75ポイントボリンジャーバンド1σ 749.61ポイント5日東証グロース市場250指数現物終値 743.00ポイント5日移動平均 739