プロボクシングIBF世界スーパーフライ級タイトルマッチ、王者ウィリバルド・ガルシア（36＝メキシコ）―同級3位アンドルー・モロニー（35＝オーストラリア）の興行権を、元世界3階級制覇王者・亀田興毅氏（39）の亀田プロモーションが落札したと、米専門メディア「ボクシングシーン」が5日に報じた。亀田プロモーションは同日に行われた入札で31万5000ドル（約4961万円）で興行権を落札。元世界6階級制覇王者マニー・パッキャ