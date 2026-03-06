水谷豊が企画・監督・脚本・プロデュース・主演として1人5役を担う映画『Piccola felicita（ピッコラ・フェリチタ）〜小さな幸せ〜』が、4月24日より順次公開されることが決定。あわせて、予告映像とポスタービジュアルが解禁された。【動画】『ピッコラ・フェリチタ』予告映像「Piccola felicita（ピッコラ・フェリチタ）」― それは、イタリア語で「小さな幸せ」という意味。人生の岐路に立たされた人々が向き合う4つのスト