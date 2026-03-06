唐沢寿明が主演する堤幸彦監督最新作『ミステリー・アリーナ』（5月22日公開）より、芦田愛菜、三浦透子、鈴木伸之、トリンドル玲奈、奥野壮、宇野祥平、野間口徹、玉山鉄二、浅野ゆう子の出演が発表。併せて、本予告映像、メインビジュアルが解禁された。【動画】怒涛の展開から目が離せない『ミステリー・アリーナ』本予告映像原作は、ミステリー作家・深水黎一郎の同名小説。国民的娯楽番組「推理闘技場（ミステリー・アリ