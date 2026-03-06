加門七海のホラー小説『祝山』を、橋本愛を主演に迎えて映画化し、初夏に公開することが決定。橋本と加門のコメント、ティザービジュアル、場面写真が解禁された。【写真】鳥居の向こうに何が『祝山』ティザービジュアル原作は、数々の傑作ホラー小説を世に出してきた作家・加門七海が自身の体験をもとに描いた小説『祝山』（光文社文庫刊）。人が足を踏み入れてはならない場所にまつわる禁忌の記憶と、そこに触れた者の逃れ