◆オープン戦マリナーズ―パドレス（５日、米アリゾナ州ピオリア＝ピオリアスタジアム）パドレスがマリナーズとのオープン戦の２回に１２点を挙げる超ビッグイニングを記録した。２回１死でメジャー初挑戦の宋成文が放った右越えソロから打線が爆発。連続二塁打で２点目。四球と失策で満塁となり、ロレアノが２点適時打。シーツ適時打で５点目。カステラノスが安打で続いて満塁とし、アンドゥハーが押し出し四球で６点目を挙