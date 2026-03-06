福岡タワーで桜をモチーフにしたイルミネーションの試験点灯が行われました。5日夜、福岡市早良区の福岡タワーでは。■平石千夏記者「徐々に桜の花が大きく表現され、花びらが舞い始めました」春限定で行われる桜のイルミネーション。試験点灯が行われました。3分咲きの桜が徐々に満開になり、花びらが舞い散る様子が表現されています。福岡タワーの前の広場もピンク色のイルミネーショ