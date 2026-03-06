ノリエガ・エリックに欧州移籍の可能性愛知県出身で、清水エスパルスユースから清水エスパルスのトップチームに昇格し、FC町田ゼルビアでJリーグ出場を経験したペルー代表MFノリエガ・エリックが、イタリアの強豪クラブから関心を寄せられているようだ。ペルーメディア「Peru21」が報じている。2001年生まれで現在24歳のノリエガは、清水を2021年に退団した後、ドイツやペルーのクラブを渡り歩き、2025年からブラジルのグレミ